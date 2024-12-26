Челябинец бросил своих детей в горящем доме

В Челябинской области троих детей не спасли, после пожара в частном доме

В Челябинской области трое детей оказались в горящем доме, их не спасли. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Беловка, на Набережной улице. По версии следствия, малолетних семи, пяти и трех лет нашли в доме после того, как на место прибыли спасатели и начали тушить здание.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся экспертизы и другие мероприятия, которые позволят выяснить обстоятельства инцидента.

«В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики», – сообщается в публикации.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, причиной произошедшего стал неисправный удлинитель. В этот момент мать семьи была на работе, отец – вместе с детьми, но он выбрался из горящего дома, бросив младших членов семьи.

Перед освидетельствованием мужчина вел себя неадекватно, поэтому предполагалось, что он пьян. Однако, по словам источника, глава семьи стоит на учете у психиатра.

Ранее появилось видео, как на ВДНХ загорелся автобус с пассажирами.