Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Челябинец бросил своих детей в горящем доме

В Челябинской области троих детей не спасли, после пожара в частном доме

В Челябинской области трое детей оказались в горящем доме, их не спасли. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Беловка, на Набережной улице. По версии следствия, малолетних семи, пяти и трех лет нашли в доме после того, как на место прибыли спасатели и начали тушить здание.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся экспертизы и другие мероприятия, которые позволят выяснить обстоятельства инцидента.

«В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики», – сообщается в публикации.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, причиной произошедшего стал неисправный удлинитель. В этот момент мать семьи была на работе, отец – вместе с детьми, но он выбрался из горящего дома, бросив младших членов семьи.

Перед освидетельствованием мужчина вел себя неадекватно, поэтому предполагалось, что он пьян. Однако, по словам источника, глава семьи стоит на учете у психиатра.

Ранее появилось видео, как на ВДНХ загорелся автобус с пассажирами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами