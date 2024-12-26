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Количество недобросовестных заказов на Wildberries сократилось

На Wildberries стало в 2 раза меньше недобросовестных заказов благодаря ИИ
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Shutterstock

За счет применения более 300 новых ИИ-моделей на Wildberries в 2024 году число регистраций мошенников на маркетплейсе сократилось в 4 раза, а количество недобросовестных заказов – в 2 раза, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

В компании отметили, что внедрение механизмов беспрерывного мониторинга на базе ИИ позволило предотвратить выявленные эпизоды недобросовестных действий, а также помогло не допустить намеренной перегрузки ПВЗ крупногабаритными товарами.

Также в 2024 году более 200 тыс. товаров на маркетплейсе получили новые сертификаты качества, а к концу года количество товаров с различными сертификатами достигло 13,5 млн штук.

Как отметил руководитель Trust&Safety Wildberries & Russ Игорь Сомов, развитие безопасности является одним из приоритетнейших направлений работы компании.

«Машинное обучение помогает нам непрерывно совершенствовать защитные механизмы, делая использование платформы еще более безопасным и прозрачным», — сказал он.

В компании добавили, что за 2024 год на маркетплейсе скрыли более 10 млн карточек товаров и 37 млн отзывов с нарушениями. Это в 7 раз больше, чем в 2023 году.

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