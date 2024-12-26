Большинство россиян не планируют работать в новогодние праздники

Rambler&Co: 60% россиян проведут время с семьей в новогодние праздники

Большинство россиян (60%) не планируют работать в новогодние праздники, чтобы провести время с семьей, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и сервиса «Работа.ру».

Также 40% респондентов заявили о готовности посвятить новогодние праздники работе (26% — будут работать, 8% совместят основную работу с дополнительной деятельностью, а 6% займутся подработкой).

Самым популярным (13%) направлением стала подработка водителем, также 8% хотят подработать охранником, 6% — курьером, а 5% — разнорабочим.

Меньше всего россияне хотят подрабатывать продавцом (3%), сборщиком заказов (3%), фотографом (3%), аниматором и ведущим мероприятий (по 2%), а также официантом (1%).

Говоря о планах на заработанные в праздники средства, 18% хотят пополнить сбережения, 15% потратят на нужды детей, 14% — на необходимые покупки, 6% хотят отправиться в путешествие, 5% помогут родителям, а 1% оплатят занятия спортом.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 12 декабря 2024 года. Всего в нем приняли участие 109 722 интернет-пользователя.