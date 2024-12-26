Olimpbet запустил проект с подведением личных итогов каждого клиента

Букмекерская компания Olimpbet первой в этой сфере дала возможность своим клиентам подвести личные итоги года, сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили в компании, персональная статистика стала очень детализированной. Так, пользователи приложения смогут узнать, сколько ставок за год они сделали, какие виды спорта были популярнее всех и другие факты из личной статистики.

Помимо этого, статистика будет дополнена индивидуальными поздравлениями от звезд хоккея и амбассадоров компании, адаптированными под предпочтения конкретного пользователя. Они подбираются в зависимости от команды, на которую чаще всего делались ставки.

Например, хоккеист ЦСКА Владислав Каменев и Егор Зайцев из «Спартака» записали благодарственные видеообращения для болельщиков своих клубов и поблагодарили их за веру и эмоции.

К поздравлениям присоединились амбассадоры компании — российский боец Сергей Павлович и знаменитый шеф Константин Ивлев пожелали пользователям здоровья и благополучия в новом году.

Как отметил директор по развитию Olimpbet Константин Гусев, компания взяла курс на инновации и современность.

«Наше стремление — быть букмекером с человеческим лицом, который близок своим клиентам и понимает их потребности», — сказал он.