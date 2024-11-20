Россиянка с детьми обчистили пункт выдачи заказов маркетплейса

В Кирове местную жительницу подозревают в краже из пункта выдачи заказов маркетплейса и вовлечении в противоправную деятельность детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как установили правоохранители, женщина вместе с двумя детьми взломала дверь в ПВЗ маркетплейса в Нововятском районе и вынесла оттуда товаров на 100 тысяч рублей. Похитители проникли в помещение ночью, но их удалось вычислить с помощью установленных внутри камер, которые зафиксировали преступление. На кадрах, опубликованных полицейскими, кировчанка проходит в помещение вместе с двумя школьниками. С помощью фонаря они обследуют полки с заказами и, когда находят нужные позиции, складывают их в пакет, после чего удаляются.

Владелец пункта выдачи, обнаружив пропажу, обратился в полицию. В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество было изъято из квартиры подозреваемой.

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