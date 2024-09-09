В Туапсе 92-летний пенсионер заблудился и провел в лесу пять суток

В Краснодарском крае волонтеры нашли пенсионера, который заблудился и пять дней бродил по лесу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичный Сочи».

92-летний житель Туапсе ушел на прогулку в лес 2 сентября и домой не вернулся, к поискам мужчины приступили полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Пять суток потребовалось поисковикам, чтобы обнаружить пропавшего, его нашли на дне оврага.

На место были вызваны спасатели, которые на носилках подняли пожилого человека и передали медикам. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что россиянин, летавший на вертолете за покупками, помог спасти пенсионерку в Омской области. 80-летняя пенсионерка собирала бруснику в Большеуковском районе Омской области, не сумев выйти из леса к машине, она обратилась в экстренные службы. В поисках помог местный житель Александр Анисимов, который парковал свой вертолет на поляне у сельского магазина, вместе с волонтерами он совершил облет, пожилую женщину удалось обнаружить с воздуха. Пенсионерка от госпитализации отказалась, пояснив, что чувствует себя хорошо.

Ранее дед с внуком заблудились в лесу и пять часов бродили кругами по чаще.