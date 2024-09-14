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Шестиклассница выпала с 18-го этажа, пытаясь сделать селфи

Mash: в Ленобласти школьница делала селфи и упала с балкона 18-го этажа

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Ленинградской области шестиклассница выпала с балкона высотки, когда делала селфи, спасти ее не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Сосновом Бору, группа подростков находилась на общем балконе многоэтажки. 11-летняя школьница решила сделать селфи и позвонила кому-то из знакомых, в момент разговора девочка не удержалась и упала с высоты 18-го этажа.

Спасти пострадавшую не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в московском микрорайоне Щукино 13-летняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже, спасти пострадавшую не удалось. В момент происшествия взрослых дома не было, в квартире вместе со школьницей находилась ее сестра. По предварительной информации, девочка пыталась сделать фото, открыла окно, не удержалась и упала с большой высоты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее девочка выпала из окна школы и попала в больницу в Бурятии.

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