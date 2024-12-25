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В Тульской области пьяный 15-летний подросток жестоко избил отчима

В Тульской области подросток жестоко избил пьяного отчима
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СУ СК России по Тульской области

В Ефремове следователи устанавливают обстоятельства нападения несовершеннолетнего на пьяного отчима, школьник жестоко избил мужчину, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ К РФ Тульской области.

По данным следствия, 15-летний подросток был в гостях у сожителя своей матери. Школьник распивал с отчимом спиртные напитки, в какой-то момент между ними возникла ссора, быстро переросшая в драку.

В ходе конфликта подросток несколько раз ударил мужчину по голове, спасти избитого не удалось. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Чувашии задержали подростка, напавшего с ножом на сожителя матери. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.

Ранее в Карелии отчим избил падчерицу за то, что она мало зарабатывает.

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