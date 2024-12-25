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Молодой отец сломал 14 костей в теле двухмесячной дочери, которая будила его по ночам

В США отец сломал 14 костей двухмесячной дочери, пытаясь справиться со стрессом
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Shutterstock

В США новоиспеченный отец сломал 14 костей в теле своей двухмесячной дочери, сообщает Daily Mail.

В середине декабря 20-летний Ричард Леонард из Миссури и его жена пришли на прием к педиатру вместе с двухмесячной дочерью. Тот обнаружил на теле ребенка синяки и порекомендовал молодым родителям отвезти его в больницу, а затем позвонил на горячую линию Департамента семейных услуг, чтобы сообщить о признаках жестокого обращения.

В тот же день полицейские пришли домой к семье, но ничего не заподозрили. Однако уже на следующий день в полицию поступил звонок из детской больницы. Врач рассказал, что поздно вечером родители привезли девочку с 14 переломами рук, ног, ребер и пальцев. У нее также были синяки на плече, лице и спине. Сначала Ричард заявил на допросе, что уронил ребенка, когда споткнулся, а затем изменил показания и стал утверждать, что споткнулся и упал на ребенка сверху.

Однако врач обнаружил, что переломы находились на разных стадиях заживления, а значит обе версии отца являются ложными. Мужчине предъявили обвинения в жестоком обращении. Его жена усомнилась в том, что он или она могли травмировать их маленькую дочь, но в итоге выяснилось, что Ричард применял «больше силы, чем нужно» при одевании, пеленании и смене подгузников. Так мужчина справлялся со стрессом, нарастающем на фоне того, что он переехал с супругой в новый дом и стал отцом. Больше всего молодого человека расстраивал тот факт, что ребенок кричал, когда он пытался взять его на руки.

Леонарда освободили из тюрьмы округа Ли под залог, ему запрещено контактировать с женой и дочерью, которая сейчас находится под опекой.

Ранее россиянка сломала младенцу плечо из-за плача.

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