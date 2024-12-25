В Смоленске компания избила водителя и оставила без сознания около горящего автомобиля

В Смоленской области суд вынес приговор 22-летнему молодому человеку, которого обвиняли в похищении человека. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в 2020 году, но решение суд вынес только сейчас. По версии следствия, пьяный мужчина вместе с двумя знакомыми взял такси в городе Вязьма и попросил водителя отвезти их в деревню Черемушки. По дороге компания избила таксиста и затолкала его в багажник.

«Придя в сознание, потерпевший открыл багажник автомобиля и несколько раз пытался бежать, однако его действия были пресечены», – сообщается в публикации.

В какой-то момент мужчины забрали из машины ценные вещи. В этот момент водитель находился внутри, он попытался выбраться, но его избили, в результате чего таксист потерял сознание. После этого молодые люди подожгли транспорт. После обнаружения спасти его не удалось.

Суд признал 22-летнего молодого человека виновным и приговорил к 22 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Дела соучастников приостановлены.

Ранее жительница Подмосковья заявила об изнасиловании таксистом, похожим на Трампа.