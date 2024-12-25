Студентка откусила конфету и сломала челюсть в двух местах

Студентка из Англии откусила конфету и сломала челюсть в двух местах, пишет Metro.

Джаверия Васим рассказала, что инцидент произошел во время шопинга, когда она и ее подруга приобрели леденцы. В попытке откусить кусочек студентка почувствовала резкую боль в челюсти, а подруга заметила, что один зуб Джаверии откололся.

Пара вызвала скорую помощь, и Васим была доставлена в больницу, где рентген и компьютерная томография подтвердили наличие двух переломов челюсти. В ходе часовой операции челюсть британки была восстановлена, а на верхние и нижние десны установили пластину, зафиксировав ее проволокой на шесть недель.

«Я никогда не думала, что такая конфета может причинить вред», — отметила пострадавшая.

В течение всего периода восстановления Джаверия придерживалась исключительно жидкой диеты, состоящей из коктейлей и супов, и с нетерпением ждала момента, когда сможет снова нормально питаться.

Ранее женщина хотела записать красивое видео с кипятком на морозе и попала в больницу с ожогами.