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Женщина хотела записать красивое видео с кипятком на морозе и попала в больницу с ожогами

The Indian Express: британка попала в больницу, повторяя трюк с кипятком на морозе
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Yekatseryna Netuk/Shutterstock/FOTODOM

В Англии женщина хотела повторить вирусное видео, разлив кипяток на морозе, и попала в больницу с ожогами, пишет The Indian Express.

В результате неудачного выполнения трюка женщина получила ожоги второй степени и была госпитализирована. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как пострадавшая стоит с чайником в руках, позируя перед камерой, прежде чем попытаться выполнить трюк.

Однако вода, когда женщина выплеснула ее резким движением, не превратилась в пар, как было задумано. Вместо этого капли попали на ее лицо и одежду, а сама она упала на землю от сильной боли.

Многие пользователи в социальных сетях раскритиковали действия женщины. Люди считают, что для трюка она взяла не ту посуду, да и в целом сделала все неправильно.

Ранее девушка получила сильные ожоги, засунув ногу в тепловую пушку.

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