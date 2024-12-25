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Россиянка попала в реанимацию из-за проткнувшей пищевод рыбной кости

В Подмосковье врачи спасли пациентку с застрявшей в пищеводе рыбной костью
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Министерство здравоохранения Московской области

Медики Пушкинской больницы оказали помощь пациентке с рыбной костью в пищеводе. Об этом сообщает минздрав Московской области.

В медицинское учреждение была доставлена 62-летняя пенсионерка, которая жаловалась на тошноту, рвоту и проблемы с дыханием. Ее поместили в отделение реанимации. В ходе обследования врачи обнаружили в пищеводе женщины рыбную кость. Выяснилось, что пострадавшая ела рыбу и почувствовала легкий укол, но не придала этому значения.

«Острая кость перфорировала пищевод, возникло воспаление. Ситуация была жизнеугрожающей. Мы провели срочную операцию. Она длилась 2 часа. В результате устранили очаги воспаления, санировали и восстановили нормальные функции затронутых органов. Вмешательство прошло успешно», — рассказал заведующий лор-отделением Богдан Кулешов.

Женщина еще некоторое время находилась под медицинским наблюдением и была выписана на амбулаторное лечение.

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