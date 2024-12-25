Годовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с кипятком в Липецке

В Липецке ребенок получил сильные ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком

В Липецке правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования годовалого ребенка, мальчик обварился кипятком. Об этом сообщает mk.ru.

Годовалый мальчик был доставлен в медицинское учреждение с сильными ожогами, по предварительной информации, он опрокинул на себя кастрюлю с кипятком по недосмотру родителей.

Медики диагностировали у пострадавшего ожоги второй и третьей степени, повреждено около 20% тела. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, он получает необходимое лечение.

До этого сообщалось, что в Кяхтинском районе Бурятии трехлетняя девочка обварилась, опрокинув на себя кастрюлю с горячим супом, ребенок получил ожоги 60% тела. Пострадавшую отвезли в центральную районную больницу, оттуда бригадой центра медицины катастроф перевезли в ДРКБ Улан-Удэ. По данным правоохранителей, семья оценивается как благополучная, на учете не состоит.

Ранее в Бурятии ребенок опрокинул на себя стакан с молоком и попал в реанимацию.