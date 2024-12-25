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В «Народном фронте» рассказали о работе на побережье Анапы

«Народный фронт» направил в Анапу 6,5 тысячи защитных комбинезонов
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Народный фронт

Представители «Народного фронта» направили в Анапу 6,5 тыс. защитных комбинезонов и 50 тыс. одноразовых респираторов FFP3 для работы в зонах по ликвидации последствий разлива нефти, сообщает пресс-служба движения.

Как рассказала представитель «Молодежки Народного фронта» в Краснодарском крае Эльмира Эвладова, экипировку развозят на багги из оперативного штаба по побережью.

«Перчатки вместе с респираторами мы также раздали волонтерам. В ближайшее время в Анапу приедет еще партия СИЗов, поэтому всех жителей мы обеспечим», — сказала она.

Всего волонтеры уже вывезли более 16 тыс. тонн загрязненного грунта. Волонтерам также помогают местные жители и представители разных организаций.

«Наша задача – собрать остатки мазута из моря, а «Молодежка Народного фронта» помогает на суше. Мы выталкиваем мазут из воды, дальше его собирают и относят на точку. Оттуда другие ребята погружают мешки в технику», — рассказал доброволец Дагестанского регионального отделения ВСКС Нажмудин Нажмудинов.

По словам координатора «Молодежки Народного фронта» в Краснодарском крае Елизаветы Кулбачаевой, работы осложняются тем, что нефть начала проникать в песок и оседать.

«Теперь копать приходится не сверху, а вглубь. Это делать дольше и сложнее», — сказала она.

В общей сложности в ликвидации последствий ЧС участвуют более 1 тыс. человек и свыше 100 единиц техники.

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