Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Педагог назвала мальчика нацистом из-за принесенного в школу имперского флага с коловратом

В школе Тольятти произошел скандал из-за имперского флага с коловратом у ребенка
close
Pixabay

В Тольятти мать пожаловалась на педагога, который назвал ее сына нацистом. Об этом сама женщина рассказала в паблике «Типичный Тольятти».

По словам родительницы, педагог позвонила ей и заявила, что ее сын принес в школу флаг нацистов. Выяснилось, что вахтерша увидела, как мальчик показывает сверстникам имперский флаг с коловратом в раздевалке и обратилась к директору.

Школьник отправился на урок истории, где у его одноклассников тоже была символика, но выделили именно ее сына и пригласили к директору, после чего позвонили его матери и потребовали забрать с урока.

«Во время разговора классный руководитель заявила, что в кабинете находятся историки с высшим образованием, которые подтвердили, что флаг является нацистским», – поделилась женщина.

Позже она пришла в школу и после обсуждения ситуации с педагогами заявила, что отправится в прокуратуру.

После публикации в соцсети сотрудники управления СК РФ по региону организовали проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве осудили мужчину, который опубликовал в соцсетях экстремистскую символику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами