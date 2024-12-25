Педагог назвала мальчика нацистом из-за принесенного в школу имперского флага с коловратом

В школе Тольятти произошел скандал из-за имперского флага с коловратом у ребенка

В Тольятти мать пожаловалась на педагога, который назвал ее сына нацистом. Об этом сама женщина рассказала в паблике «Типичный Тольятти».

По словам родительницы, педагог позвонила ей и заявила, что ее сын принес в школу флаг нацистов. Выяснилось, что вахтерша увидела, как мальчик показывает сверстникам имперский флаг с коловратом в раздевалке и обратилась к директору.

Школьник отправился на урок истории, где у его одноклассников тоже была символика, но выделили именно ее сына и пригласили к директору, после чего позвонили его матери и потребовали забрать с урока.

«Во время разговора классный руководитель заявила, что в кабинете находятся историки с высшим образованием, которые подтвердили, что флаг является нацистским», – поделилась женщина.

Позже она пришла в школу и после обсуждения ситуации с педагогами заявила, что отправится в прокуратуру.

После публикации в соцсети сотрудники управления СК РФ по региону организовали проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве осудили мужчину, который опубликовал в соцсетях экстремистскую символику.