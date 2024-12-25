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Мэр столицы поблагодарил за поддержку Путина и правительство РФ

Сергей Собянин: Москва ставит перед собой амбициозные задачи
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Алексей Майшев/РИА Новости

Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина и правительство России за поддержку во время ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Хотел бы сказать слова огромной благодарности за поддержку нашему президенту, правительству и парламенту нашей страны. И, конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам», — сказал Собянин.

Он добавил, что Москва ставит перед собой амбициозные задачи.

По его словам, столица постоянно поднимает планку, чтобы город становился лучше.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва стремится стать лучшим городом Земли.

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