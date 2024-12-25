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Отец убедил сына расстаться с девушкой, а потом сам на ней женился

SCMP: в Китае отец настоял, чтобы сын расстался с девушкой, а потом сам на ней женился
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Pexels

Известный банкир из Китая убедил своего сына, что его новая девушка ему не подходит, а потом сам женился на ней, пишет South China Morning Post.

Лю Ляньгэ — известный китайский банкир, который был признан виновным в коррупции. Помимо финансовых преступлений, мужчина известен тем, что встречался с молодыми девушками и был женат четыре раза. Одной из его супруг была бывшая возлюбленная его сына.

Сообщается, что после того, как семья узнала про его отношения с девушкой, Лю вызвал его на разговор, сообщив, что не одобряет выбор сына. Он посоветовал ему прекратить с ней общаться, поскольку она «не подходит для их окружения». Пара в конечном итоге рассталась.

Однако через полгода сын узнал, что Лю женился на той самой девушке, что стало причиной семейной ссоры и депрессии у обманутого мужчины.

Ранее в Китае жених накрыл 100 столов и пригласил на свадьбу 1000 человек, но никто не пришел.

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