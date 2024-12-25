В Актау готовятся вылететь специалисты Федерального центра медицины катастроф

Минздрав РФ: медики готовятся к вылету в Актау для эвакуации россиян

Специалисты Федерального центра медицины катастроф готовятся вылететь в Актау для сопровождения россиян, пострадавших в результате падения самолета «Азербайджанских авиалиний» при эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

По его словам, всего в Казахстан вылетят 15 человек, среди них анестезиологи-реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, травматологи-ортопеды.

«К вылету в Актау готовится группа из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для сопровождения при эвакуации россиян, пострадавших в авиакатастрофе самолета «Азербайджанских авиалиний», — поделился Кузнецов.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

Ранее в Уральске был сформирован кризисный штаб после крушения самолета в Актау.