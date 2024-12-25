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Wildberries назвал регионы с самым высоким спросом на детские игрушки

Вологодская и Кировская области стали лидерами по спросу на игрушки в 2024 году
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Unsplash

Самыми активными регионами по доле купленных игрушек от общего объема всей продукции, реализованной на Wildberries, стали Вологодская и Кировская области, а также Татарстан и Дагестан. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ).

Отмечается, что по заказу Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) специалисты изучили спрос на игрушки в 2024 году и определили список регионов, где игрушки пользуются наибольшей популярностью.

Помимо этого, в число регионов-лидеров вошли Удмуртия, Архангельская, Ярославская, Томская и Омская области, а также Югра.

Аналитики РВБ объясняют это не только богатыми традициями изготовления и использования игрушек или популярностью народных промыслов в большинстве перечисленных регионов, но также высокой скоростью и удобством доставки товаров даже в отдаленные населенные пункты. Кроме того, среди причин они выделили более широкий ассортимент такой продукции на маркетплейсе и ее привлекательную стоимость по сравнению с местным офлайном.

При этом отмечается, что в сравнении с результатами прошлого года лучшую динамику показал Дагестан — в регионе показатель вырос на 93%. Это связывают с общим ростом онлайн-покупок в регионах Северного Кавказа и в республике в частности.

В свою очередь, Московская область и Москва по этому показателю не попали в топ-20 регионов, несмотря на то, что по абсолютным значениям они формируют почти 30% всего объема продаж игрушек на маркетплейсе.

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