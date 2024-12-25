«Норникель» запустил систему мониторинга качества воздуха в Норильске

«Норникель» создал и запустил в Норильске систему автоматического контроля за состоянием атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба компании.

Всего в городе установили 16 станций, которые будут измерять диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), оксид углерода (CO), диоксид азота (NO2), пыль, температуру, давление и влажность.

Показатели датчиков и устройств в круглосуточном режиме отправляются на единую платформу, благодаря чему любой желающий может оценивать уровень загрязнения в онлайн-режиме.

Как отметил старший вице-президент, операционный директор «Норникеля», руководитель Заполярного дивизиона Александр Попов, «Норникель» максимально технологично выполняет все обязательства в рамках проекта «Чистый воздух».

«Запуск системы мониторинга качества воздуха в Норильске стал символом нашей ответственности не только перед государством, но и перед регионом, жителями города и нашими сотрудниками», — сказал он.

«Норникель» организовал систему мониторинга как градообразующее предприятие и передал ее администрации Норильска. Данные показываются в онлайн-режиме на официальном сайте Норильск.рф. Индекс качества воздуха представлен в 3 цветовых видах: зеленый – загрязнение отсутствует, желтый – умеренное, красный – высокое.

По словам главы Норильска Дмитрия Карасева, проект «Чистый воздух» имеет большое значение для города.

«Я рад, что город получил систему мониторинга качества атмосферного воздуха, которая позволяет отслеживать его состояние в реальном времени. Любой человек может посетить официальный сайт города и ознакомиться с текущими данными об окружающей среде», — сказал он.

Также министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин отметил, что благодаря проекту компании смогут своевременно принимать необходимые меры.

«Мы считаем, что этот проект очень важен для всех жителей города, края и страны в целом. Создать благополучную окружающую среду на территории города Норильска – это наша общая задача», — сказал он.