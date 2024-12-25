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Группа иностранцев увезла в лес задолжавшего зарплату работодателя подруги

В Новосибирске группа мигрантов вывезла в лес начальника подруги из-за конфликта
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Global Look Press

В Новосибирске ситуация с задержкой зарплаты женщины закончилась возбуждением уголовного дела по статье «Вымогательство». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как установили правоохранители, пятеро иностранцев подкараулили местного жителя, затолкали его в автомобиль, вывезли в лес и требовали 500 тысяч рублей. Эти деньги они вымогали для своей знакомой, которой потерпевший задолжал выплаты по зарплате.

«Опасаясь за свою жизнь, мужчина связался с родственником, который перечислил 300 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе полиции.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Трое мужчин заключены под стражу. Одному избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В ходе обыска по месту жительства подозреваемых правоохранители выявили пятерых иностранцев, нарушавших правила пребывания в РФ. В ближайшее время их выдворят из страны.

Ранее стало известно, что в Тюмени осудят мужчину, в 2013 году вымогавшего имущество у сына бизнесмена.

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