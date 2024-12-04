Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тюменца будут судить за то, что он угрожал семье бизнесмена из-за многомиллионного долга

В Тюмени осудят мужчину, в 2013 году вымогавшего имущество у сына бизнесмена

close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Жителя Тюмени будут судить за вымогательство в целях получения имущества сына бизнесмена, задолжавшего крупную сумму. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в 2013 году обвиняемый вступил в преступный сговор со своим знакомым, вдвоем они решили завладеть имуществом, принадлежащим сыну бизнесмена, который задолжал им 12 млн рублей.

Соучастники стали угрожать должнику применением насилия, в том числе к членам его семьи, в конце концов пострадавший переоформил на вымогателей квартиру в Тюмени и автомобиль Land Rover Discovery 4. По требованию злоумышленников он также продал гараж и земельный участок и передал им полученные денежные средства.

Узнав о начавшемся уголовном преследовании, обвиняемый скрылся от органов следствия и находился в розыске до мая этого года, когда его все же поймали и заключили под стражу. В ближайшее время 45-летний фигурант предстанет перед судом, его подельника осудили в 2017 году и приговорили к восьми годам лишения свободы.

Ранее грабители вломились в дом российского бизнесмена и забрали у него кокаин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами