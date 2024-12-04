Тюменца будут судить за то, что он угрожал семье бизнесмена из-за многомиллионного долга

Жителя Тюмени будут судить за вымогательство в целях получения имущества сына бизнесмена, задолжавшего крупную сумму. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в 2013 году обвиняемый вступил в преступный сговор со своим знакомым, вдвоем они решили завладеть имуществом, принадлежащим сыну бизнесмена, который задолжал им 12 млн рублей.

Соучастники стали угрожать должнику применением насилия, в том числе к членам его семьи, в конце концов пострадавший переоформил на вымогателей квартиру в Тюмени и автомобиль Land Rover Discovery 4. По требованию злоумышленников он также продал гараж и земельный участок и передал им полученные денежные средства.

Узнав о начавшемся уголовном преследовании, обвиняемый скрылся от органов следствия и находился в розыске до мая этого года, когда его все же поймали и заключили под стражу. В ближайшее время 45-летний фигурант предстанет перед судом, его подельника осудили в 2017 году и приговорили к восьми годам лишения свободы.

Ранее грабители вломились в дом российского бизнесмена и забрали у него кокаин.