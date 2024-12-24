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Россиянам назвали главные правила хорошего отдыха на новогодних каникулах

Психолог Дугенцова: правильный отдых на Новый год поможет зарядиться энергией
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Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы после новогодних каникул не чувствовать себя уставшим и разбитым, важно правильно отдыхать. В том числе желательно отказаться от дел, которые буквально «высасывают энергию» в пользу любимых хобби, рассказала психолог Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.

В первую очередь нужно спланировать выходные, чтобы действительно заниматься чем-то интересным, а не «хаотично ходить по квартире», считает специалист. Также она призвала отказаться от залипания в гаджетах, чтобы мозг не перегружали лишняя информация из коротких видеороликов.

«На самом деле, никто не отдыхает, когда сидит в телефоне. Кажется, будто в этот момент ты отдыхаешь, но на самом деле это не так», — подчеркнула Дугенцова.

Залог качественного отдыха – это отказ от смартфона и активное времяпрепровождение. К примеру, по словам психолога, полезно съездить к родственникам или сходить в музей, а дома – почитать, порисовать.

Помимо дисплеев гаджетов, отдых портят дела, которые высасывают ресурсы и энергию. Это, к примеру, занятия, которые не приносят радости, или частые ссоры с близкими. Лучше посвятить время позитивному хобби, провести время как дома, так и на улице, пообщаться с друзьями и зарядиться энергией, заключила Дугенцова.

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