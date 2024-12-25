Врач рассказал, сколько конфет можно съесть ребенку

При умеренной физической активности детям разрешается съедать 1-2 конфеты в день, а подросткам — 2-3 конфеты. Такую рекомендацию в беседе с РИА Новости дал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Врач подчеркнул, что для поддержания здоровья важно учитывать не только количество потребляемых конфет, но и общее потребление сахара. Так, первоклассникам не рекомендуется употреблять более 45 граммов сахара в день, младшим школьникам — более 58 граммов, а подросткам — более 67 граммов. При этом следует учитывать и сахар, содержащийся в других продуктах питания, помимо конфет.

19 декабря врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова отметила, что при выборе сладкого новогоднего подарка для ребенка важно смотреть на состав продукта и качество сладостей в нем. По ее словам, лучше выбирать варианты без арахиса, молочного шоколада и конфет с красителями. Кроме того, в сладостях должны быть как можно меньше консервантов Е и пищевых добавок. Врач советует присмотреться к «правильным сладостям», например к мультизлаковым конфетам.

Ранее россиян предупредили об опасном воздействии конфет с запахом алкоголя.