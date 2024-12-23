Названы самые востребованные врачи у россиян в 2024 году

Самыми востребованными врачами у россиян в 2024 году оказались врач УЗИ, рентгенолог и отоларинголог, кардиолог и терапевт. В 2023 году картина выглядела несколько иначе. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе многопрофильного медицинского холдинга «СМ-Клиника».

Так, на врачей УЗИ пришлось 32% от общего потока пациентов. На рентгенологов — 21%, отоларингологов — 14%, дерматовенерологов — 11%, терапевтов — 11%.

В 2023 году ситуация выглядела практически аналогичным образом, за исключением того, что вместо дерматовенерологов большим спросом пользовались кардиологи. Картина была такая: на врачей УЗИ пришлось 32% от общего пациентопотока; на рентгенологов — 21%; на отоларингологов — 15%; на кардиологов — 11%; на терапевтов — 10%.

«Исходя из этого можно сделать вывод, что в 2024 году среди россиян значительно вырос спрос на дерматовенерологов. Это, в частности, связано с тем, что россияне начали уделять больше внимания образованию на коже с целью исключить вероятность развития злокачественных новообразований», — подчеркнули в пресс-службе холдинга.

Если говорить о самых популярных анализах у россиян, то в топ-5 в 2024 году попали: клинический анализ крови — 28,9%; аланин-аминотрансфераза (АЛТ) — 15,2%; аспартат-аминотрансфераза (АСТ) — 15,2%, креатинин — 14,1%, С-реактивный белок — 13,7%. В 2023 году ситуация выглядела примерно аналогичным образом.

Среди диагностических аппаратных обследований самыми популярными в 2024 году стали: электрокардиография (ЭКГ) — 10,7%; УЗИ органов брюшной полости (комплексное обследование) — 7,9%; УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) — 7,6%; УЗИ щитовидной железы — 5,3%; эхокардиография (УЗИ сердца) — 5,2%.

В 2023 году ситуация выглядела следующим образом: электрокардиография (ЭКГ) — 11,0%; УЗИ органов брюшной полости (комплексное) — 7,7%; УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) — 7,2%; рентгенография органов грудной клетки (обзорная) — 5,6%; УЗИ щитовидной железы — 5,4%.

«В целом в 2024 году мы наблюдаем прирост обращений за консультациями врачей и для проведения диагностики практически по всем направлениям. Это свидетельствует о том, что россияне стали уделять больше внимания своему здоровью», — резюмировали в пресс-службе.

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