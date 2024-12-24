Пьяный россиянин сковородкой избил знакомую, которая не выпускала его из квартиры

Житель Пензы предстанет перед судом за нанесение тяжелых травм своей знакомой, мужчина жестоко избил женщину сковородкой. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в сентябре 2024 года обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с приятелем и его сожительницей. В ходе застолья пара поссорилась, друг решил разнять их, схватил сковородку и несколько раз ударил ею женщину.

40-летняя потерпевшая вызвала полицию и отказалась выпускать нападавшего из квартиры. Женщину госпитализировали, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что житель Красного Сулина получил 10 лет колонии за нападение на сожительницу. Пьяный россиянин поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина схватил женщину за одежду и вытолкнул из окна третьего этажа. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее пьяный россиянин избил жену и вытолкнул ее из окна второго этажа.