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Пьяный россиянин сковородкой избил знакомую, которая не выпускала его из квартиры

В Пензе будут судить мужчину, избившего знакомую сковородкой
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Пензы предстанет перед судом за нанесение тяжелых травм своей знакомой, мужчина жестоко избил женщину сковородкой. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в сентябре 2024 года обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с приятелем и его сожительницей. В ходе застолья пара поссорилась, друг решил разнять их, схватил сковородку и несколько раз ударил ею женщину.

40-летняя потерпевшая вызвала полицию и отказалась выпускать нападавшего из квартиры. Женщину госпитализировали, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что житель Красного Сулина получил 10 лет колонии за нападение на сожительницу. Пьяный россиянин поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина схватил женщину за одежду и вытолкнул из окна третьего этажа. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее пьяный россиянин избил жену и вытолкнул ее из окна второго этажа.

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