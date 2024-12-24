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Пьяный россиянин избил знакомого табуретом до разрыва селезенки и сломал ему ребра

В Брянске мужчина избил собутыльника табуретом и получил 5 лет колонии
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель Брянска признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, пьяный мужчина переломал потерпевшему ребра табуретом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, в июне 2024 года двое приятелей распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора, 44-летний хозяин квартиры схватил табурет и избил им собутыльника, а затем накинул на его шею провод и сильно сдавил.

Пострадавшего удалось спасти, у него были диагностированы переломы нескольких ребер и разрыв селезенки. Поврежденный орган врачам пришлось удалить. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования он частично признал свою вину.

Приговором суда жителю Брянска назначено наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что жительницу Новоалтайска обвинили в нанесении побоев своему сожителю, россиянка избила мужчину тяпкой в ходе пьяной ссоры.

Ранее на Алтае гость сорвал чужие шторы и проломил поленом голову собутыльнику.

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