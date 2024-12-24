В Подмосковье между водителями произошла перестрелка и поножовщина

В Подмосковье водитель ранил другого ножом, а тот выстрелил в него из травмата

Двое водителей устроили дорожные разборки в подмосковном Пушкино. Об этом сообщили в полиции Московской области.

Инцидент произошел сегодня, 24 декабря, на перекрестке с кольцевым движением в микрорайоне Дзержинец. По словам очевидцев, конфликт случился между водителем автомобиля «Лада» 1989 года рождения и водителем «Газели», родившимся в 1969 году, который первым схватился за оружие.

Предварительно, водитель грузовика нанес оппоненту ножевое ранение, после чего потерпевший выстрелил в сторону «Газели» из травматического пистолета, повредив боковое стекло.

На место прибыли полицейские, они изъяли оружие и доставили участников конфликта в отдел внутренних дел. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее курьер разбил лобовое стекло Lada Priora из-за наезда.