Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье между водителями произошла перестрелка и поножовщина

В Подмосковье водитель ранил другого ножом, а тот выстрелил в него из травмата
close
Shutterstock

Двое водителей устроили дорожные разборки в подмосковном Пушкино. Об этом сообщили в полиции Московской области.

Инцидент произошел сегодня, 24 декабря, на перекрестке с кольцевым движением в микрорайоне Дзержинец. По словам очевидцев, конфликт случился между водителем автомобиля «Лада» 1989 года рождения и водителем «Газели», родившимся в 1969 году, который первым схватился за оружие.

Предварительно, водитель грузовика нанес оппоненту ножевое ранение, после чего потерпевший выстрелил в сторону «Газели» из травматического пистолета, повредив боковое стекло.

На место прибыли полицейские, они изъяли оружие и доставили участников конфликта в отдел внутренних дел. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее курьер разбил лобовое стекло Lada Priora из-за наезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами