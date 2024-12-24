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Профессор психологии из Петербурга отдала мошенникам 4,5 млн рублей

В Петербурге мошенники выманили у профессора психологии 4,5 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Петербурга лишилась всех накоплений, испугавшись уголовного дела и обысков в своей квартире. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Мошенники под видом силовиков связались с 78-летней пенсионеркой в начале декабря, они сообщили потерпевшей, что за пособничество ВСУ в ее квартире будут проведены обыски и изъяты денежные средства.

Чтобы избежать потери денег, их нужно было «задекларировать». Испугавшись последствий, профессор психологии негосударственного вуза трижды встречалась с курьером и передала им в общей сложности 4,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что мошенники запугали жительницу Севастополя уголовным делом, заставили продать квартиру и перевести им все вырученные средства Злоумышленники под видом сотрудников ФСБ сообщили потерпевшей, что на нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а ее квартиру пытаются продать. Женщина сама выставила жилье на продажу, вырученные 6,5 млн рублей она перевела на указанные аферистами счета.

Ранее в Воронеже учительница продала квартиру и отдала аферистам 6,3 млн рублей.

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