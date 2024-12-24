Родители избили тренера на детском футбольном матче в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде родители устроили драку с тренером по футболу во время матча

В Нижнем Новгороде на детском футбольном турнире родители устроили драку с тренером одной из команд. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Драка началась после того, как мать одного из игроков подбежала к тренеру соперника, выкрикнула что-то в лицо и ударила его в плечо. Мужчина оттолкнул нападавшую, за нее заступился муж и родители других юных футболистов.

Один из очевидцев утверждает, что перед нападением женщина якобы вела себя неадекватно: нецензурно выражалась и оскорбляла судей и болельщиков. Обратились ли участники потасовки в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Калининграде тренер по карате воспитывал 12-летнего ученика палкой и стал фигурантом уголовного дела. Для воспитания ребенка мужчина использовал пластиковую трубу, о чем позже школьник рассказал родителям, а те заявили на мужчину в полицию.

Ранее тренер из Калуги пнула воспитанницу на соревнованиях по бадминтону.