Участник программы «Время Героев» возглавил «Юнармию»

Участник кадровой программы для бойцов специальной военной операции «Время героев», капитан Владислав Головин с позывным «Струна» стал начальником главного штаба «Юнармии». Об этом сообщается в Теlegram-канале российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Решение о назначении 27-летнего Героя России Владислава Головина руководителем штаба «Юнармии» было единогласно принято на XI Всероссийском юнармейском слете.

Комментируя свое назначение, участник программы «Время Героев», слова которого приводятся в Теlegram-канале движения «Юнармия» отметил, что каждый, кто хочет стать сильнее, «должен выбрать дело, которому он будет верен».

По словам Головина, такой этап в его жизни наступил с момента объявления президентом России Владимиром Путиным о начале программы «Время Героев».

«Раскрывая новое для себя направление гражданской службы, вспоминая свою общественную деятельность, я точно понимал, что мое призвание — патриотическое воспитание детей и молодежи», — заявил новый руководитель штаба «Юнармии».

Председатель правления «Движение первых» Артур Орлов отметил, что поддержал кандидатуру Головина.

Орлов подчеркнул, что организация, которую он представляет, тесно взаимодействует с «Юнармией» в работе по развитию патриотического воспитания детей и молодежи.