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В Бурятии ребенок опрокинул на себя стакан с молоком и попал в реанимацию

В Бурятии ребенок получил ожоги, опрокинув на себя стакан с молоком
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Павел Лисицын/РИА Новости

Горячее молоко стало причиной экстренной госпитализации несовершеннолетнего жителя Бурятии, ребенок получил сильные ожоги. Об этом сообщает Территориальный центр медицины катастроф.

Инцидент произошел 20 декабря в одном из районов республики, малолетний обварился горячим молоком, перевернув на себя стакан с напитком. Специалисты центра медицины катастроф экстренно госпитализировали пострадавшего в Улан-Удэ, у него диагностированы термические ожоги.

По данным местных СМИ, рeбeнoк нaxoдитcя в oтдeлeнии aнecтeзиoлoгии и реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

До этого сообщалось, что в Кяхтинском районе Бурятии трехлетняя девочка обварилась, опрокинув на себя кастрюлю с горячим супом, ребенок получил ожоги 60% тела. Пострадавшую отвезли в центральную районную больницу, оттуда бригадой центра медицины катастроф перевезли в ДРКБ Улан-Удэ. По данным правоохранителей, семья оценивается как благополучная, на учете не состоит.

Ранее четырехлетняя девочка обварилась кипятком из кувшина в Петербурге.

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