В Тверской области мужчина сжег дом с тремя взрослыми и ребенком внутри

В Тверской области задержали мужчину, который поджег дом с людьми внутри

В Вышнем Волочке ранее судимый местный житель устроил поджог частного дома, из огня не удалось выбраться трем взрослым и ребенку. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тверской области.

Возгорание в частном доме произошло 23 декабря, в ходе тушения пожара в комнатах были обнаружены трое взрослых и ребенок, спасти их не удалось. Причиной пожара стал поджог, подозреваемого в совершении преступления задержали.

По данным местных СМИ, им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Мотивы его поступка и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено проведение ряда экспертиз, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что житель Белово обиделся на знакомых, которые не пустили его к себе в гости, и поджег дом. Двоих пострадавших спасти не удалось. Поджигателя задержали, возбуждено уголовное дело. В ходе допросов мужчина признал вину в содеянном, он заключен под стражу.

Ранее россиянин облил сожительницу горючей жидкостью и угрожал взорвать дом.