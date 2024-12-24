Дирижер заявил о важности раннего знакомства детей с классической музыкой

Дирижер Синьковский: нужно прививать детям любовь к классической музыке

Детям необходимо прививать любовь к классической музыке с раннего возраста, рассказал kp.ru главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Дмитрий Синьковский.

Он отметил, что детей нужно не просить, а именно приводить в школы искусств.

«Давать возможность услышать, увидеть что-то такое, что даст стимул для анализа», — сказал Синьковский.

По его словам, многие взрослые жалеют, что в детстве не занимались творчеством.

Напомним, в ноябре 2024 года зал «Зарядье» представил новую программу «Зал Зарядье – детям», включающую в себя разнообразные мероприятия для детей.