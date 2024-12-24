Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дирижер заявил о важности раннего знакомства детей с классической музыкой

Дирижер Синьковский: нужно прививать детям любовь к классической музыке
close
«Московский концертный зал «Зарядье»

Детям необходимо прививать любовь к классической музыке с раннего возраста, рассказал kp.ru главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Дмитрий Синьковский.

Он отметил, что детей нужно не просить, а именно приводить в школы искусств.

«Давать возможность услышать, увидеть что-то такое, что даст стимул для анализа», — сказал Синьковский.

По его словам, многие взрослые жалеют, что в детстве не занимались творчеством.

Напомним, в ноябре 2024 года зал «Зарядье» представил новую программу «Зал Зарядье – детям», включающую в себя разнообразные мероприятия для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами