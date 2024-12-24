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Госпитализация спасла российскую школьницу от отчима-насильника

mk.ru: в Петербурге панкреатит «спас» 11-летнюю девочку от отчима-насильника
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Depositphotos

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении родителей 11-летней девочки, которую избивал и насиловал отчим. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, о преступлениях, совершенных мужчиной против ребенка, стало известно благодаря госпитализации школьницы в марте 2024 года в связи с панкреатитом. Осматривая ребенка в больнице, врачи нашли на ее теле множество гематом, укусы на груди, ожоги на пальцах ног.

В отношении отчима возбудили дело за преступление против половой неприкосновенности ребенка, мать стала фигуранткой дела о неисполнении родительских обязанностей. Мужчину задержали в апреле 2024 года. После возбуждения дела о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней в декабре 2024 года правоохранители задержали мать потерпевшей.

Ранее на Урале женщина сдала в полицию собственного сына, надругавшегося над ребенком.

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