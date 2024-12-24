«Вымпелком» получил высокий кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство НКР присвоило «Вымпелкому» (бренд билайн) кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба компании.

Как отметил генеральный директор билайна Сергей Анохин, подобный кредитный рейтинг является справедливой оценкой устойчивости компании.

«У нас амбициозные планы на будущее, подкрепленные широкой инвестиционной программой, направленной на развитие инфраструктуры и предоставление высокого уровня услуг для наших клиентов по всей стране», — сказал он.

Специалисты рейтингового агентства объяснили, что высокая оценка бизнес-профиля компании «Вымпелком» связана с устойчивостью на ключевых рынках. Эта организация контролирует 19% российской мобильной связи.

Наряду с этим, на высокий рейтинг повлияла географическая диверсификация компании — «Вымпелком» предоставляет свои услуги в 83 регионах России.

Также высокий рейтинг обусловлен финансовой устойчивостью. В НКР отметили, что операционная рентабельность по OIBDA в 2023 году составила 42%, и предполагается, что данный уровень сохранится и в 2024 году. Кроме того, умеренная долговая нагрузка и высокая ликвидность организации способствуют надежному выполнению долговых обязательств.

В агентстве подчеркнули, что прозрачность в области корпоративного управления и низкие риски для акционеров стали дополнительными преимуществами. Отмечается, это повышает доверия со стороны инвесторов и деловых партнеров компании.