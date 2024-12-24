Журналисты и IT-эксперты заявили об опасности YouTube

YouTube не может или не хочет признавать, что основная проблема площадки — модерация платформы, заявил эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), журналист, резидент проекта «Телега Online» Илья Гогуа.

«Вместо того, чтобы уделить время этой проблеме, Google всерьез тратит время и ресурсы на то, чтобы авторы могли оставлять голосовые сообщения», — сказал эксперт, комментируя внедрение платформой новой функции, позволяющей авторам видео отвечать на комментарии с помощью голосовых сообщений.

По мнению Илья Гогуа, «это похоже на насмешку над людьми, которые пострадали от мошенников на YouTube или стали жертвой западной пропаганды».

При этом эксперт отметил, что отечественные аналоги YouTube абсолютно точно понимают: в приоритете должна быть безопасность пользователей.

Управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер констатировал, что YouTube придумывает различные новые функции, при этом он подчеркнул, что их ценность может сойти на нет из-за серьезных проблем в модерации контента.

«Площадка не справляется со своей работой и предвзято относится к российским блогерам, СМИ, музыкантам. В итоге мы наблюдаем, как спокойно мошенники орудуют на YouTube, распространяется большое количество противоправного контента, который площадка не желает удалять», — сказал Артем Геллер.

По его словам, YouTube можно назвать опасной площадкой в интернете.

«Google мало что делает, чтобы это исправить», — добавил эксперт.

Геллер убежден, что российским пользователям стоит выбрать более безопасные отечественные онлайн-платформы.

Качественные аналоги YouTube, отметил он, в стране уже есть. В качестве примера он привел VK Видео и Rutube.

Ранее сообщалось, что YouTube анонсировал тестирование новой функции, позволяющей авторам видео отвечать на комментарии с помощью голосовых сообщений.