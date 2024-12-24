Геймер опубликовал секретные документы во время спора о возможностях радара истребителя

Геймер опубликовал в интернете секретные военные документы, чтобы выиграть онлайн-спор о возможностях радара боевого самолета, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, мужчины обсуждали возможности радара современного истребителя Eurofighter Typhoon в игре War Thunder. Спор о сканирующих свойствах самолета привел к тому, что один из участников, пытаясь подтвердить свою позицию, опубликовал в сети засекреченные материалы, на что сразу отреагировало министерство обороны Италии.

После подтверждения подлинности документов, содержащих информацию о различиях между ручным и электронным сканированием боевого радара Eurofighter, министерство приняло меры, чтобы удалить их из интернета.

«Пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не публикуйте или делитесь материалами, если вы не уверены, что они легально доступны», — обратились к пользователям администраторы форума, где были опубликованы данные.

Итальянские чиновники выразили свою серьезную озабоченность по поводу данного инцидента, отметив, что будет проведено расследование и приняты меры, чтобы предотвратить повторение подобных случаев в будущем. Официальные лица подчеркнули, что не будут комментировать детали утечки документов, подчеркивая серьезность ситуации.

Ранее геймеры обвинили приложение Nvidia в подтормаживании игр.