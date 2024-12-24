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Россияне рассказали о своих страхах перед Новым годом

Rambler&Co: 38% россиян испытывают страх перед Новым годом
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Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Больше трети россиян (38%) испытывают страх перед Новым годом, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Чаще всего (20%) россияне боятся не успеть завершить рабочие дела до праздников, 16% переживают о своем здоровье, 11% — о семейных отношениях, 9% — о выборе подарков, а 3% волнуются о приготовлении новогодних блюд.

Также опрос показал, что 22% россиян боятся потратить на новогодний стол больше денег, чем изначально планировали, 4% не хотят проводить долгое время в очередях в магазинах, 4% боятся съесть продукты для новогоднего стола раньше праздника, а 2% переживают не успеть закупить продукты.

Говоря о новогодних подарках, 11% респондентов заявили о страхе подобрать не те презенты, 11% заявили о неуверенности купить все вовремя, а 16% боятся выйти за рамки запланированного бюджета.

Также 78% россиян заявили, что они никак не борются с предновогодними страхами, 15% из них покупают все заранее, 3% готовятся к Новому году вместе с членами семьи, 2% пользуются доставкой, а еще 2% берут отпуск на праздники.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 ноября по 5 декабря 2024 года. Всего в нем приняли участие 46 087 интернет-пользователей.

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