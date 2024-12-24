Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Барнауле мужчина прикинулся пострадавшим в аварии и угнал машину спасшего его охранника

Baza: в Барнауле мужчина прикинулся пострадавшим в ДТП, чтобы угнать машину
close
Телеграм-канал «Baza»

В Алтайском крае мужчину подозревают в угоне машины охранника. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Барнауле. По данным Telegram-канала, сотрудник ЧОП во время движения заметил лежащего на дороге молодого человека. По словам самого пострадавшего, его якобы сбил мусоровоз.

Охранник решил помочь и отвез мужчину в больницу. На кадрах с места инцидента заметно, как сотрудник ЧОП катит на коляске согнувшегося мужчину, но в какой-то момент останавливается и заходит в кабинет.

После того, как охранник перестал на него смотреть, «пострадавший» резко поднялся и побежал к выходу, где угнал машину спасителя. По пути он столкнулся с автомобилем марки Kia и пытался скрыться с места аварии, но через несколько километров перевернулся.

В результате его задержали. Как сообщает Telegram-канал «В курсе 22|Барнаул», водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Угнанная машина получила серьезные повреждения, восстановлению не подлежит.

Ранее россиянин угнал автомобиль у таксиста, чтобы доехать до дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами