В Барнауле мужчина прикинулся пострадавшим в аварии и угнал машину спасшего его охранника

Baza: в Барнауле мужчина прикинулся пострадавшим в ДТП, чтобы угнать машину

В Алтайском крае мужчину подозревают в угоне машины охранника. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Барнауле. По данным Telegram-канала, сотрудник ЧОП во время движения заметил лежащего на дороге молодого человека. По словам самого пострадавшего, его якобы сбил мусоровоз.

Охранник решил помочь и отвез мужчину в больницу. На кадрах с места инцидента заметно, как сотрудник ЧОП катит на коляске согнувшегося мужчину, но в какой-то момент останавливается и заходит в кабинет.

После того, как охранник перестал на него смотреть, «пострадавший» резко поднялся и побежал к выходу, где угнал машину спасителя. По пути он столкнулся с автомобилем марки Kia и пытался скрыться с места аварии, но через несколько километров перевернулся.

В результате его задержали. Как сообщает Telegram-канал «В курсе 22|Барнаул», водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Угнанная машина получила серьезные повреждения, восстановлению не подлежит.

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