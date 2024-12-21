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Россиянин угнал автомобиль у таксиста, чтобы доехать до дома

В Пензе пассажир угнал автомобиль такси и поехал на нем домой
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В Пензе задержали угонщика автомобиля службы такси, молодой человек перелез на переднее сиденье машины и уехал домой, оставив водителя на парковке. Об этом сообщает портал Penza News.

С заявлением об угоне обратился водитель такси. Мужчина сообщил, что в ночное время приехал на заказ, когда пассажир сел в машину, водитель вышел поговорить по телефону с приятелем. Вернувшись, шофер обнаружил, что авто угнали.

Брошенную машину обнаружили на одной из улиц, личность угонщика удалось быстро установить, им оказался уроженец одной из соседних республик. 24-летний мужчина признался, что когда таксист отошел, он перелез на водительское сиденье и решил поехать домой. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об угоне.

До этого сообщалось, что в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ) полицейский угнал у женщины автомобиль и угрожал коллегам, которые его задерживали. Мужчина не справился с управлением и врезался в сугроб. Свою вину в угоне офицер полиции не признал. Его ожидает служебная проверка, также возможно возбуждение уголовного дела по статье об угоне.

Ранее подросток ударил таксиста ножом в шею, чтобы не платить за поездку.

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