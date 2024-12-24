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Суперфиналист «Лидеров России» Макаренко представил проект в сфере общественного питания

Проект суперфиналиста «Лидеров России» изменит питание в школах и детских садах
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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Суперфиналист пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Борис Макаренко представил новый программно-аппаратный комплекс, который позволит изменить подходы к питанию в детских и дошкольных учреждениях, сообщает пресс-служба конкурса.

Как отметил автор проекта, инновационная разработка поможет контролировать перемещение продуктов и фиксировать ключевые параметры готовых блюд.

«Разработка представляет собой усовершенствованные умные весы, которые позволяют фиксировать температуру, вес, внешний вид блюд при выдаче, определять их соответствие стандарту, соответственно, браковать нестандартные», — сказал он.

Макаренко добавил, что первый модуль, который интегрируют в систему «Меркурий», поможет оценивать цикл жизни полуфабрикатов.

«Например, при изготовлении пельменей используются мясо и яйца, но срок годности ставится именно на пельмени, про ингредиенты мы ничего не знаем. С помощью фотокассы мы на входе в предприятие будем видеть, какой срок годности у каждого ингредиента», — сказал он.

Также Макаренко разработает модуль для фиксации количества сырых продуктов и блюд, чтобы снизить количество вывозимых на свалки отходов.

В рамках программы наставничества конкурса «Лидеры России» суперфиналист смог предложить свой проект наставнику – губернатору Омской области Виталию Хоценко, который заинтересовался перспективной разработкой, позволяющей предприятиями общественного питания перерабатывать собственный мусор.

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.

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