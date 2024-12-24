Рестораны на Дальнем Востоке попали в международный гид GreatList

Сразу 12 ресторанов во Владивостоке и Хабаровске вошли в международный ресторанный гид GreatList, сообщает пресс-служба гида.

Как отметила СЕО проекта Марина Макарова, перед добавлением ресторана в гид интернациональная команда посещает заведение несколько раз в разное время суток.

«Важные критерии для попадания в список — качество еды и изобретательность шеф-повара, сервис, куда входит не только обслуживание гостя, но и все этапы CJM, дизайн и эргономика пространства, атмосфера, да и еще десятки элементов, от запахов до музыки», — рассказала она.

По словам заместителя директора инвестиционного департамента КРДВ Марии Бадмацыреновой, Дальний Восток привлекает не только российских, но и иностранных туристов.

«Гастрономия — важная часть любой туристической поездки, а для гурманов это отдельный вид отдыха. Кухня народов Дальнего Востока вместе с трендом на локальные продукты интересна гостям региона», — сказала она.

Бадмацыренова добавила, что запуск гида поможет популяризировать лучшие рестораны Дальнего Востока и местные кулинарные традиции.

Напомним, международный ресторанный гид GreatList работает в России и ОАЭ, а в 2025 году его запустят в Катаре и других странах Ближнего Востока. Экспертизу и авторитет гида подтверждает профессиональное сообщество, а металлический знак GreatList можно найти у входа в рестораны всемирно известных шеф-поваров.