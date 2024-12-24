Бактерии кишечника могут провоцировать деменцию

Микробиолог Цветикова: дисбаланс микрофлоры может быть связан с деменцией

Бактерии могут влиять на состояние нервной системы через кишечник и защищать от развития болезни Альцгеймера. Об этом «Газете.Ru» рассказала микробиолог, руководитель отдела микробиологии сервиса «Новабиом» Софья Цветикова.

Как объяснила микробиолог Цветикова, нервная система и кишечник взаимодействуют через сложную систему связей.

«Существует такое понятие, как «ось кишечник — мозг». Это комплексная система двустороннего взаимодействия между микробиотой кишечника и мозгом», — отметила микробиолог.

По словам Цветиковой, болезнь Альцгеймера, самый частый вид деменции, может быть связана с воспалительными процессами в нервной системе.

«Среди факторов риска болезни Альцгеймера — возраст, ожирение, диабет второго типа, высокий уровень стресса и нарушения микрофлоры кишечника», — перечислила микробиолог.

Микробиолог Цветикова отметила, что здоровая микробиота вырабатывает специальные вещества, которые защищают нервную систему от воспаления и таким образом помогают профилактике болезни Альцгеймера.

«Полезные бактерии кишечника — пробиотики — вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты: бутират, пропионат, ацетат. Эти кислоты могут уменьшать воспаление в нервной системе. Если же микробиота находится в дисбалансе, то таких веществ не хватает», — объяснила микробиолог.

Цветикова рассказала, что полезные бактерии кишечника можно поддержать с помощью питания.

«Пробиотики питаются клетчаткой, пищевыми волокнами. Чем больше в рационе разных видов клетчатки, тем сбалансированнее микробиота. Поэтому так важно в достаточном количестве есть разнообразные овощи, зелень, фрукты, цельнозерновые и бобовые продукты», — посоветовала микробиолог.

Ранее была названа проблема с сердцем, при которой полезно пить кофе.