Волонтеры со всей России приняли участие в устранении выброса мазута на Кубани

В сети отметили волонтерский вклад в очистку побережья Черного моря от мазута

Более тысячи активистов «Единой России» и молодогвардейцев ежедневно выходят на пляжи Анапы и Темрюкского района для помощи в ликвидации последствий выброса нефтепродуктов. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Отмечается, что «Единая Россия» увеличит количество волонтеров для очистки береговой линии в Краснодарском крае.

«Волонтеры, спецтехника — все синхронно работают на побережье. Спасено более 900 птиц, совместными усилиями вывезли более 17 тыс. тонн загрязненного песка. Мы планируем привлечь к ликвидации последствий аварии в Керченском проливе еще более 700 человек», — приводятся слова Якушева в Telegram-канале партии.

Кроме того, в ликвидации последствий выброса нефтепродуктов в Керчи участвуют добровольцы Керченского местного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

«Студенты-спасатели занимаются очищением береговой линии, где убирают мазут в мешки и загружают их в технику. Также они оказывают помощь птицам, которые оказались в мазуте из-за ситуации», — сообщается в Telegram-канале организации.

Отмечается, что волонтеры работают совместно с администрацией города Керчь, спасательной службой «Крым-Спас» и спецслужбами города.

Как сообщает Telegram-канал «Россия. Кубань | Новости», волонтеры из Краснодара собрали около тысячи мешков с мазутом. При этом силами активистов ассоциации «Лидеры Кубани» был организован сбор средств и закуплены средства индивидуальной защиты, которые раздали участвующим в ликвидации последствий разлива мазута.

В сою очередь, в Анапе волонтеры сделали песчаные валы, чтобы мешки с мазутом не смыло в море, сообщает Telegram-канал «Краснодарские известия».

При этом главный специалист центра молодежных инициатив Никита Черемных рассказал, что волонтеров стало больше.

«Людей обеспечивают всем необходимым. Также организовано горячее питание. Работа идет без остановки. Техника продолжает вывозить мешки с нефтепродуктами», — отметил он.

Как подчеркнул волонтер Рустем Меджитов, организовавший временный пункт раздачи средств индивидуальной защиты и питания, взаимодействие между администраций и волонтерами отлично сработало.

«Волонтеры могут обратиться к координатору и сообщить, что ему необходимо. Если этого нет, координатор связывается с администрацией и в течение 15 минут все доставляется», — добавил он.