Российский слесарь очистил конвейер от опилок и остался без руки

В Петербурге работник завода остался без руки, очищая конвейер от опилок

В Санкт-Петербурге 61-летнего слесаря мебельного завода забрали в реанимацию после получения им производственной травмы на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на предприятии «Балтика Леспром» на Петрозаводском шоссе в Колпино. По информации канала, сотрудник завода убирал опилки с дробильного конвейера, когда его руку стало затягивать в барабан машины. В результате случившегося станок ампутировал мужчине руку по плечо. Также, пытаясь высвободиться из устройства, потерпевший сильно ударился о станок головой и грудью.

С завода работника забрали в больницу. Его прооперировали и поместили в реанимацию. По оценкам врачей, пациент находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, на предприятии нашли нарушения, связанные с соблюдением техники безопасности.

Ранее в Петербурге рабочий угодил в пресс и чуть не лишился кисти руки.