Петербургский рабочий чуть не лишился кисти руки, угодив в пресс

В Петербурге 34-летний рабочий на производстве угодил в пресс и чуть не остался без кисти руки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, предположительно, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 октября на одном из производств. Рабочий во время смены не заметил, как угодил рукой в пресс.

Прибывшая на место бригада скорой помощи увезла пострадавшего в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него разможжение правой кисти, вывих и перелом крючковидной кости. Состояние мужчины оценили как удовлетворительное.

На данный момент за пациентом наблюдают медики. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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