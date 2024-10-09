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Петербургский рабочий чуть не лишился кисти руки, угодив в пресс

78.ru: в Петербурге рабочий угодил в пресс и чуть не лишился кисти руки

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FotograFFF/Shutterstock

В Петербурге 34-летний рабочий на производстве угодил в пресс и чуть не остался без кисти руки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, предположительно, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 октября на одном из производств. Рабочий во время смены не заметил, как угодил рукой в пресс.

Прибывшая на место бригада скорой помощи увезла пострадавшего в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него разможжение правой кисти, вывих и перелом крючковидной кости. Состояние мужчины оценили как удовлетворительное.

На данный момент за пациентом наблюдают медики. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого иностранцу чуть не отрезало голову болгаркой в Петербурге, он попал в шоковую реанимацию. У него пострадали яремная вена, мышцы и глотка.

Ранее россиянин пытался отгрызть ухо коллеге во время спора.

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