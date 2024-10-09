Петербургский рабочий чуть не лишился кисти руки, угодив в пресс

В Петербурге 34-летний рабочий на производстве угодил в пресс и чуть не остался без кисти руки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
По информации телеканала, предположительно, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 октября на одном из производств. Рабочий во время смены не заметил, как угодил рукой в пресс.
Прибывшая на место бригада скорой помощи увезла пострадавшего в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него разможжение правой кисти, вывих и перелом крючковидной кости. Состояние мужчины оценили как удовлетворительное.
На данный момент за пациентом наблюдают медики. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
До этого иностранцу чуть не отрезало голову болгаркой в Петербурге, он попал в шоковую реанимацию. У него пострадали яремная вена, мышцы и глотка.
Ранее россиянин пытался отгрызть ухо коллеге во время спора.