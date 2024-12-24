Количество подписчиков Okko выросло на 81% в 2024 году

Оригинальные сериалы Okko стали самыми популярными на сервисе в 2024 году

База подписчиков Okko выросла на 81% в 2024 году, а время просмотра контента выросло в 3 раза по сравнению с 2023 годом, сообщает пресс-служба сервиса.

Всего количество просмотров оригинального контента в Okko выросло на 167% в 2024 году, а в десятку самых популярных сериалов по количеству зрителей вошли оригинальные сериалы Okko.

Чаще всего новые подписчики сервиса смотрели сериалы «Трасса», «Лихие», «Волшебный участок», «Постучись в мою дверь в Москве» и «Тень Чикатило».

Также в топ-10 самых популярных полнометражных фильмов по числу зрителей вошли 4 картины, сопродюсером которых выступил Okko («Сто лет тому вперед», «Граф Монте-Кристо», «Летучий корабль» и «Манюня: новогодние приключения»). Также пользователи сервиса часто смотрели эксклюзивы Okko, среди которых «Бременские музыканты», «Теща», «Мастер и Маргарита» и «Холоп 2».

В пресс-службе сервиса отметили, что количество подписчиков-зрителей спорта выросло на 510%, а самыми популярными трансляциями стали матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги наций УЕФА, французской Лиги 1 и Евро-2024. Самым популярным матчем стал полуфинал Евро-2024 Англия – Нидерланды, который в прямом эфире смотрели больше 1 млн пользователей.

Также за счет обновления детского профиля и развития рекомендательной системы просмотр детского контента на сервисе вырос на 168%.

В течение всего 2024 года сервис активно развивал рекомендательную систему на основе моделей машинного обучения. В пресс-службе отметили, что 70% витрины на сервисе формировалось алгоритмически, а время просмотра сформированных сценариев выросло в 5,7 раза.

Кроме того, Okko расширил развлекательные направления, запустив игры, раздел с музыкальными рекомендациями на базе искусственного интеллекта «Сила звука» от HiFi-стриминга и платформу для любителей Лиги чемпионов в Telegram «ЛЧший футбол».