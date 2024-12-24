Россиянам объяснили, как защититься от фейковых сайтов и номеров служб поддержки

В России участились случаи, когда мошенники подделывают справочные сайты и разные сервисы служб поддержки, публикуя на них фейковые телефонные номера. Чтобы защититься от это схемы обмана нужно самостоятельно искать ресурс, а также внимательно изучать адресную строку перед переходом на сайт, объяснил RT эксперт в области безопасности Александр Власов.

Мошенники раньше использовали такую схему обмана перед праздниками, стараясь нагнать на поддельные сайты аудиторию с помощью обещаний скидок и прочих выгодных условий. Оплачивая товары, люди оставались без денег и без покупок. Однако сейчас эту сему расширили и стали создавать сайты якобы с поддержкой от лица разных организаций, причем как частных, так и государственных, предупредил эксперт.

Важно внимательно смотреть на адресную строку, чтобы не попасть на такой фейковый сайт, отметил Власов. По его словам, преступники научились переносить практически все элементы дизайна настоящего сайта, но вот адресную строку подделать не могут.

«Наверняка, там какая-нибудь буковка будет заменена, впереди будет какая-нибудь буква или после. Поэтому внимательно смотрите на адресную строку», — пояснил он.

Также Власов призвал никогда не переходить ни по каким ссылкам из сообщений в соцсетях и в мессенджерах, а самостоятельно вбивать в браузере адрес сайта.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с картой «Тройка».